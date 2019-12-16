Karslıoğlu: "Sektörün gelişmesi için hedefimizde ilerliyoruz"

AKAMDER'in düzenlediği toplantıda, Vergi Dairesi Grup Müdürleri Ahmet Balıkçı, Ömer Kılıç, İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Zihni Erdoğan ve Denge Arabuluculuk Merkezi yetkilileri Arb. Av. Ayşe Çolak, Arb. Av. Bahadır Eraslan, Arb. Av. Damla Keskin Kızak, Arb. Av. Gamze Lamba Apaydın, Arb. Av. İbrahim Emre Ediboğlu, Arb. Av. Murat Gülsün, Arb. Av. Tuba Kastal'ın katılımıyla üyelere vergi dairelerinde yaşanan sorunlar ve çözümü ile arabuluculuk hizmetlerinin sektörle alakalı yönleri ele alındı.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, dernek olarak inşaat sektörünün kamudaki gelişiminin sürebilmesi için süreçteki gelişmeleri takip etmekte kararlı yol izlediklerini söyledi. Karslıoğlu, "Bu anlamda davetimize icabet ederek bizleri bilgilendiren vergi dairesi yetkilileri ve Denge Arabuluculuk Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimizin sorunları ve mevzuatlardaki gelişmeleri öğrenmek açısından bu bilgilendirme toplantılarına devam ediyoruz. Faydaları tartışılmaz olan bu bilgilendirmeler sektör temsilcileri olarak bizlerin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Vergi Dairesi Grup Müdürleri Ahmet Balıkçı, Ömer Kılıç, İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Zihni Erdoğan toplantıda sektöre ait sorunları dinledi. Çözüm noktasında mevzuatın gerekliliklerine uymanın özellikle zamanında yapılmasının hak kaybını önleyeceği, akabinde sorunlar oluşmadan çalışmaların sürebileceğine dikkat çektiler. Bürokrasi ve inceleme süreçlerinin sıkıntıya yol açtığı ama bundan sonra sektörle ilgili işlemlerde azami gayret gösterileceği belirtildi. İnşaat sektörünün her alanda lokomotif sektör olarak devlete vergi konusunda önemli katkılar sağlayan vergi mükellefleri olduğu bu sektörün yaşayabilmesi, gelişmesi ve büyümesinin önemli olduğu vurgulandı.

Denge Arabuluculuk Merkezi yetkilileri ise hizmet olarak ihtilafların çözümü için arabulucuya başvuruların çoğalmasının sağlanması, kazan kazan yönteminin doğal sonucu olarak da toplumsal barışa katkı sağlanması, alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğun yaygınlaştırılması sonucu, mahkemelerin iş yükünün azalmasına katkıda bulunmak, arabuluculuk hizmetlerinin kurumsal bir çatı altında ve donanımlı bir ekip ile yapılmasının sağlanması, toplumda, alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğa olan güvenin sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladılar.