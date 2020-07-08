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Kasksız motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Remzi Oğuz Arık Bulvarı kavşağında meydana gelen kazada, Cengiz Topel Sokak'tan gelen Bekir Açıkgöz yönetimindeki 34 SF 1252 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Oğuzhan Gözükara'nın (19) kullandığı 01 Y 7244 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, kasksız olduğu bildirilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.


Yaralının

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