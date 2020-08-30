İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Katil zanlıları girdikleri iş yerinde yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, girdikleri iş yerinde yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, girdikleri iş yerinde yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.


19 Ağustos günü Sarısakal Mahallesi 18. Sokak'ta meydana gelen olayda 46 yaşındaki İbrahim Siner, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin av tüfekli saldırısına uğradı. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Siner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı olduğu iddia edilen M.Ö. (25) ile akrabası R.Ö.'nün (29) Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde olduğunu tespit etti. Ceyhan polisi, 4 günlük takibin ardından operasyon düzenleyerek şüphelileri bir iş yerine girdikleri sırada yakaladı. İş yerinde elindeki silahla polisin "teslim olun" uyarısı üzerine ellerini kaldıran zanlılar yere yatırıldı. Kelepçelenen 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli M.Ö. ile birlikte 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.