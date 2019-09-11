Katil zanlısı koca: "Dost tutarım senin de paranı yerim deyince öldürdüm"

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ayrıldığı eşini öldüren katil zanlısının "Eski eşim benden sürekli para istiyordu, ben de olduğu zaman veriyordum en son yine para istedi olmadığını söyleyince bana 'dost tutacağım senin de paranı yiyeceğim' deyince öldürdüm" dediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lütfiye Y. (45) altı ay önce tır şoförlüğü yapan eşi Nuh G.'den (53) ayrıldı. Ancak Lütfiye Y. sürekli eski kocasına gidip para istemeye, vermeyince de tehdit etmeye başladı. Dün de yine Lütfiye Y. eski kocasının evine giderek para istedi. Ancak Nuh G. parasının olmadığını söyledi. Bu nedenle çıkan tartışmada katil zanlısı koca, pompalı tüfekle eski eşine ateş etti. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar yaralı kadını Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Kurtarılamayan Lütfiye Y. hastanede yaşamını yitirdi. Y.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Zanlı koca ise, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının verdiği ilk ifadede, eski karısının kendisinden sürekli evine gelerek para istediğini, olduğu zaman 500 lira verdiğini ancak veremediğinde eski eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söylediğini belirterek, "Dün akşam da evime geldi. Yine benden para istedi. Ancak ben de iş bulamadığı için param olmadığımı söyledim. Ancak eski eşim 500 lira istemeye devam etti. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra da 'dost tutacağım, senin de paranı yiyeceğim' dedi. Ben bunu duyunca sinirlendim evde pompalı tüfek varmış aldım sıktım kendisine. Ben bu kadından boşandım yine kurtulamadım. Benim peşimi bir türlü bırakmadı. Benden sürekli para istiyor" dediği öne sürüldü.

Zanlının sorgusu devam ediyor.