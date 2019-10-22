Kavak: "Bosna Hersek ile yakınlaşmamız dış ticaretimize ciddi katkı sağlayabilir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Avrupa Birliği ülkeleriyle gümrüksüz ticaret anlaşmaları bulunan Bosna Hersek'le yakın işbirliğinin Adana'nın dış ticaretine önemli katkı sağlayabileceğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Saraybosna'da gerçekleştirilen Uluslararası İş Forumu'na Adana'dan bir grup iş adamıyla birlikte katılan Başkan Kavak, Bosna Hersek'in tarımdan turizme, inşaattan mobilyaya bir çok sektörde fırsatlar sunduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, Hazine ve Maliye Bakan Yrd. Dr. Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, IBF Başkanı Erol Yarar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri katıldı.

"Kalite ve ürün çeşitliliği avantajımız var"

Adana ihracatının yarıdan fazlasının zor beğenen Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini belirten Burhan Kavak, “Şehrimizin zengin ürün çeşitliliği ve kalitesi Avrupa pazarı için en büyük avantajlarımızı oluşturuyor. Bosna Hersek'in Avrupa'nın birçok ülkesiyle gümrüksüz ticaret anlaşmaları bulunduğunu göz önüne alırsak, bu ülkeyle yakınlaşmamız dış ticaretimize ciddi katkı sağlayabilir” dedi.

Bosna Hersek'teki iş formuna Adana'dan katılan üyelerinin ikili iş görüşmelerinde önemli mesafeler alındığını kaydeden Kavak, Türkiye'nin Balkanlardaki yatırımlarının 1.5 milyar doları aştığını belirterek, “Firmalarımız bazı sektörlerde burada ortak yatırımlar yaparak alım gücü yüksek Avrupa ülkelerine daha fazla ihracat gerçekleştirebilir. Adana ve bölgemizin dost ülke Bosna Hersek'le daha yakın ilişkiler içerisinde olmasının, iş heyetleri ziyaretleri düzenlenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Yüzlerce iş insanının birbiriyle iletişimini, ticaret bağlantısını sağlayan bu başarılı organizasyonda olmaktan mutluluk duyduk. İş bağlantısı kuran iş insanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.