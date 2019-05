Kavak: "Güçlü ve birlik olursak mazlum kalmaz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, güçlü ve birlik olmayı başaran Türkiye oldukça gerek Filistin'de gerekse dünyanın bir başka noktasında mazlumların katledilemeyeceğini söyledi

Burhan Kavak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şubesi'nin geleneksel

iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Müslüman dünyasının bu Ramazan'da her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Müslüman ülkelerin tek yürek olduğu bir dünyada Filistin'de zulüm yaşanmaz. Katliam yapılamaz, masum çocuklar öldürülmez. Filistin'de kardeşlerimiz şehit olurken İslam dünyasının hala tek yürek olamamasını ibretle izliyoruz. O yüzden bu Ramazan ayının dünyadaki tüm Müslümanlara ‘birlik ruhu' kazandırması için de dua etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi

Derneğin Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar'ın da katıldığı iftar programında ekonomide yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Başkan Kavak, “Bizler, Yeni Ekonomik Program sonrası ortaya konacak ekonomik reformların bir an önce netleşmesini bekliyoruz. Ekonominin geleceğinde ümitliyiz. Her zaman olduğu gibi iyimseriz. Ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması adına üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin hayata geçirilmesi adına, MÜSİAD olarak çok daha güçlü bir paydaş olacağız. Medeniyetimiz için, değerlerimiz için, evlatlarımız ve nesillerimiz için her zamankinden fazla çalışacağız. Biz MÜSİAD Ailesi'nin her bir ferdi olarak şirketlerimizi büyütürken şehrimizin, bölgemizi büyütürken de ülkemizin geliştiğinin bilincindeyiz. O yüzden yaşadığımız, yatırımlarımızı yaptığımız şehir Adana'nın gelişmesine yönelik projelere destek vermeye devam edeceğiz. Meslek odalarımızın, yerel yönetimimizin ve kamu kuruluşlarımızın bu şehrin geleceğine yönelik doğru projelerine destek vermeye, kendi projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Adana coğrafyasına yakınlık avantajını değerlendirerek Ortadoğulu iş insanlarımızla ticari ilişkilerimizi daha da artıracağız. Bugün aramızda bu coğrafyadan misafirlerimizin de olduğunu hatırlatıyor, onlara aramızda oldukları için ‘hoş geldiniz' diyorum” diye konuştu.

İftar programına Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.