Kavga ihbarında bulunup polise pastalı kutlama yaptı

Adana'da bir esnaf kavga ihbarında bulunup gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

Merkez Çukurova ilçesinde pastane işletmesi Birol Özer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. 112'yi arayan Özer, Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerinde kavga yaşandığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine haber merkezi bir ekip yönlendirdi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı.

Özer, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını söyledi.

Hazırlanan pastayı kesen polis ekipleri Özer'e teşekkür etti.