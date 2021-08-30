Kavgada iki çocuğu ağır yaraladı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı, iki çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre P. (19) ve mahalledeki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Emre P., pompalı tüfeğiyle karşı gruba rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Yunus Emre P.'nin ateş açması sonucu olay yerinde bulunan Suriye uyruklu Ahmet A. (7) ve kardeşi Azize A. (3) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmada Yunus Emre P.'nin bir arkadaşının evinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. 25 Ağustos günü saklandığı eve operasyon yapan ekipler, P.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınan zanlı, olay günü mahalle sakinleriyle laf atma meselesi yüzünden kavga ettiğini ve pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi. İfadesinin ardından Yunus Emre P. adliyeye sevk edildi.