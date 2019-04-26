Kaybettiği otizmli oğlu için yazdığı kitabını imzaladı

Kaybettiği otizmli oğlu için yazdığı kitabı imzalayan yazar, aynı zamanda önemli bir farkındalık oluşmasını da sağladı.

Otizmli çocuklar ve gençler için yaptığı farkındalık çalışmaları ile adından söz ettiren Özlem Arıoğlu, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği Otizmli oğlu anısına yazdığı “Serhan'la Otizm Sınavımız” adlı kitabının imza gününü Adana Optimum AVM'de gerçekleştirdi. İnsani Değerleri Yüceltme Derneği Başkanı Muhlis Uçar'ın da katıldığı imza gününe Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

“Serhan'la Otizm Sınavımız” kitabında oğlu ile yaşadıklarını anlattığını belirten Arıoğlu, otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğunu ve bunu kabul ederek yaşamak gerektiğini kaydetti.

Kendi deneyimleri ve hayatından kesitlere yer verdiği kitabını bir rehber olması amacıyla yazdığını söyleyen Arıoğlu, “Kitabımda, otizmli bir bireyle yaşarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine, aynı durumda olan aileleri nelerin beklediğine, otizmli bir bireye; yapılması ve yapılmaması gereken davranışlara değindim” dedi.

İkbal Özlem Arıoğlu, kitabını oğlu Serhan Arıoğlu'nu kaybettikten 6 ay sonra yazmaya karar verdiğini ifade etti. Otizmli bireylerin mutlaka hayata entegre edilmesi gerektiğini dile getiren Arıoğlu, hayatta en değerli şeyin sevgi olduğunu, sevgi ve sabır ile her olumsuzluğun aşılabileceğini söyledi.