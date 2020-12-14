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Kaybolan 30 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Adana’nın merkez Çukurova ilçesi kırsalında kaybolan 30 küçükbaş hayvan ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi kırsalında kaybolan 30 küçükbaş hayvan ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesinde ikamet eden A.K. isimli şahıs, küçükbaş havanlarını otlattıktan sonra akşam saatlerinde ağılına getirdi. Hayvanları saydığında 30 küçükbaş hayvanın olmadığını ve çalındığı fark eden A.K. durumu jandarmaya bildirdi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan arama sonucunda 30 küçükbaş hayvan, mahalleye yaklaşık 4-5 km uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, kulak küpelerinden yapılan sorgulamada hayvanların A.K'ye ait olduğunu belirleyip teslim etti.

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