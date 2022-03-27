Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını kadınlar yaşatıyor

Tesisler Müdürlüğünce Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde düzenlenen sepet örücülüğü kursu, kadınların yoğun ilgisini çekiyor. Hafta içi her gün verilen ve kaybolmakta olan Türk el sanatları içerisinde yer alan sepet örücülüğü kursuna katılan kadınlar, hem geleneksel yöntemleri öğreniyorlar, hem de modernizasyon teknikleriyle günlük hayata uyarlanan eşyalar üretmeyi öğreniyorlar.

Önce teknik bilgilerle pratik yaparak eğitime başlayan kursiyerler, bunun üzerine kendi kabiliyetlerini ekleyerek ortaya birbirinden güzel eşyalar ortaya çıkarıyor. Doğal rattan olarak kullanılan malzeme, geri dönüşüm teknikleriyle gazete ve kağıtlardan oluşuyor. Böylelikle çöpe atılacak olan ya da önemini yitirmiş kağıt ve buna benzer malzemeleri ham madde olarak kullanan kadınlar, hiçbir ücret ödemeden, kendi malzemeleriyle ürünler ortaya çıkarıyor. Kadınlar, sepet örücülüğü kurslarında saksılar, çantalar, sepetler, ekmek saklama kapları, kapı süslemeleri, aynalar, vazolar gibi dekoratif eşyaları yaparak ve ortaya çıkarttıkları bu ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı koyma fırsatı yakalıyor.

Sepet örücülüğü kursuyla ilgili bilgi veren el sanatları usta öğreticisi Yasemin Kutluk, sohbet evlerinde verdikleri kurslarla, kaybolmakta olan Türk el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.

Sepet örücülüğü kursuna katılan kursiyerler, Çukurova Belediyesi'nin bu kurslarıyla, hem sosyalleşme fırsatı yakaladıklarını, hem de yeni meslekler öğrenerek ortaya çıkarttıkları ürünleri değerlendirerek büyük keyif yaşadıklarını söyledi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, kadınların öğrenerek, üretime ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını hedeflediklerini söyleyerek, meslek ve hobi kurslarının önemine dikkat çekti. Kadınların her zaman üretimde ve iş hayatında olmaları için projeler yaptıklarını anlatan Çetin, belediye olarak bu konuda pozitif ayrım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanarak, kendi iş imkanlarını oluşturabileceklerinin altını çizen Çetin, meslek ve hobi kurslarıyla, binlerce vatandaşa yeni iş imkanları oluşturduklarını söyledi.

Başkan Soner Çetin, tüm Çukurovalı kadınları, Tesisler Müdürlüğü'nün açtığı kurslara davet etti.