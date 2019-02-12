KAYDER'den bahar konseri

Adana'da, Kayışlı Mahallesi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAYDER) tarafından bahar konseri düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi bir konuşma yapan KAYDER Başkanı ve aynı zamanda Su Damlası Halk Müziği Korosu Şefi Orhan Üstekidağ, “Biz 6 yıldır 100 çocuk okutuyorduk. Eğitim yuvamızda TEOG sınavlarına hazırlanmak üzere çok güzel çocuklar yetiştirdik. Kurslara gittiğimde o cıvıl cıvıl çocukları gördüğüm zaman çok mutlu oluyordum. Ama şimdi üzüntüm çok büyük. TEOG sınavlarının karmaşası neticesinde ne yapacaklarını bilmedikleri için maalesef biz bu öğrencilerimizi kaybettik. Onun için üzülerek bu eğitime son verdik. Bütün eğitim materyallerimizi eğitimin hizmetinde olması için bir köy ortaokuluna hediye ettik. Tek tesellimiz, o materyallerin başka öğrencilere hizmet ediyor olmasıdır” dedi.

Umutlarını yitirmediklerini ifade eden Üstekidağ, “Gelecekte bölgede yapılması düşünülen, projesi dahi hazır olan bir kültür merkezi kuracağımızın mücadelesini önümüzdeki günlerde vereceğiz. Tekrar eğitime, o en çok sevdiğim eğitim işlerine dönmek isterim” diye konuştu.

Çiğdem Boğa'nın sunuculuğu yaptığı etkinlikte Teyfik Uğurlar, Murat Sanatkar, Mehmet Filazoğlu, Mert Şimşekyılmaz, Ali Kırbak, Barbaros Elkan, Ferhan Gültekin, Nuri Hepsağ, Ersin Bozdağ, Yılmaz Tatlı ve Süleyman Bozdağ'dan oluşan saz heyetinin çaldığı enstrümanlar eşliğinde Sevgi Akyol, Belgin Üstekidağ, Emel Yaluk, Yıldız Çevrim, Semra Yüksekdağ, Nevin Özataş, Ülkü Serinsöz, Çiğdem Boğa, Gelincik Aydemir, Gül İkikardeş, Sema Şimşekyılmaz, Sevim Koyun, Naim Zereyak, Perihan Karabulut, Gülşen Ermiş, Nilgün Zeytuncu, Necmi Akyol, Yılmaz Avcil, Ahmet Çevrim, Gazi Öksüz, Şenel Kırmızıdam, Kamer Gezginci, Cemal Keskingöz, Mehmet Filazoğlu, İlhan Zereyak ve Seydi Aras, salonu dolduranlara 3'ü Arapça, 23'ü Türk Halk Müziği olmak üzere toplam 26 parça sundular.

Konser sırasında 92 yaşındaki "Miting Sami" lakaplı Sami Eryurt bir Atatürk şiiri okudu.

Konsere Dr. Halil Atılgan, Adana Korolar Federasyonu Başkanı Suat Yener ile çok sayıda müziksever katıldı.