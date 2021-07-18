Kayhan: "Başarı basamaklarını sabırla ve çok çalışarak çıktım"

Olimpiyat sporcusu Kayhan Özer, "Tokyo'da takımımla olimpiyatta altın madalya alıp İstiklal Marşı'mızı okuturuz. Çünkü en çok istediğim şey bu ülkenin bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak" dedi.

Kayhan Özer, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonuna kota alarak katılmaya hak kazanan 4x100 metre bayrak takımının milli atletlerinden Özer, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazandığını belirtti.

2019 yılında 100 metre koşuda 23 yaş altı Türkiye rekorunu da kıran Özer, olimpiyat madalyasına uzanarak başarılarına bir yenisini daha eklemeyi hedeflediğini söyledi. Özer, ”Başarı basamaklarını birer birer, sabırla ve çok çalışarak çıktım. Şimdiye kadar birçok başarı elde ettim. İnşallah Tokyo'da takımımla olimpiyatta altın madalya alıp İstiklal Marşı'mızı okuturuz; çünkü en çok istediğim şey bu ülkenin bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak" dedi.

Kayhan Özer'in, Adana için güzel bir örnek olduğunu belirten Vali Elban, “Kayhan gibi çalışkanlığıyla, disipliniyle, fedakârlığıyla arkasından gelen sporcu kardeşlerimize örnek olacak karakterli sporcularımıza ihtiyacımız var. Sporcularımıza her zaman destek olmalıyız” diye konuştu.