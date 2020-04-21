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Kayınbirader dehşeti: 2 yaralı

Adana’da iki kişi, oturdukları evin damında kavga ettikleri kayınbiraderi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da iki kişi, oturdukları evin damında kavga ettikleri kayınbiraderi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dede Korkut Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil evin damında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Saday ile Durmuş Süha Saday, kayınbiraderi Hasan B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.


Hasan B., Kemal Saday ve Durmuş Süha Saday'ı oturdukları evin damında tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan B. hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, yaralıların yakınları gazetecilere görüntü aldırmamak için saldırdı.

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