Kayıp çocuğu arama çalışları sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde girdiği denizde kendisini kurtarmak isteyen babası boğulan kendisi kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Habib Karayiğit, Babalar Günü dolayısıyla çocuklarıyla birlikte Karataş ilçesindeki Orman Plajına gitti. Karataş Belediyesinin "Boğulma tehlikesi. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde çocuklar denize girdi. Dalgakıran yapılan bölgede yüzmeye çalışan çocuklar boğulma tehlikesi geçirince baba Habib Karayiğit çocuklarını kurtarmak istedi. Ancak baba da boğulma tehlikesi yaşayınca plajdaki vatandaşlar baba ile çocuklarını kurtarmak için denize girdi.

Celal Koğa çocukları kurtardı. Ancak kendinden geçen baba vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Habib Karayiğit'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada, olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Ali Ercan Karayiğit'i (11) arama çalışması başlattı. Bazı meraklı vatandaşlar arama çalışmalarını izlerken, bazıları da olayın yaşanığı yerde denize girmeye devam etti.

Sahil Güvenlik ekipleri küçük çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, çocukları kurtaran Celal Koğa, "Sahilde oturuyordum baba ve çocukların boğulduğunu gördüm kimse gitmeyince ben yardıma koştum. İki çocuğu çıkardık babayı da çıkardık ama o yaşamadı diğer çocuk kayboldu" dedi.