Kayıp çocuğun cesedi bulundu

Adana'da geçen perşembe günü kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi tren yolu kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs Perşembe günü kaybolan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'ın yakınları onu, merkez Seyhan ilçesi bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde gece tren yolunda aramaya başladı. Rayların yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden akrabaları ona doğru yaklaştığında Kaş'ın cesediyle karşılaştı. Yakınları feryat ederken çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cengizhan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Cengizhan Kaş'ın akrabası Vural Yiğit Kaş, 3 gündür aradıklarını, dün gece amcası tarafından cesedinin bulunduğunu, nasıl öldüğünü bilmediklerini, otopsiden sonra ortaya çıkacağını söyledi.