İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp kızlar güvenlikçilerin dikkati sayesinde bulundu

Adana’da kayıp iki kız çocuğu, Yüreğir Belediyesinin özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunarakailelerine kavuşturuldu.

Adana'da kayıp iki kız çocuğu, Yüreğir Belediyesinin özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunarak


ailelerine kavuşturuldu.


Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda görev yapan Yüreğir Belediyesine bağlı özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen aileler, evden kaçan 14 ve 15 yaşındaki kız çocuklarını aradıklarını söyleyip fotoğraflarını gösterdi. Bir gün sonra güvenlik görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerini takip ederken hareketlerinden şüphelendikleri iki kız çocuğunun yanına gidip kontrol ettiklerinde ailelerin fotoğraflarını gösterdikleri kız çocukları olduğunu fark etti. Kayıp kızları bulan güvenlik görevlileri, polisi arayarak durumu bildirdi. Güvenlik görevlileri tutanakla kız çocuklarını polise teslim etti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kayıp kızların ailelerine teslim edilmesini sağlayan özel güvenlik görevlilerini tebrik ederek ödüllendirdi.


Başkan Kocaispir, özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunan kız çocuklarının ailelerine kavuştuğunu belirterek, “Özel güvenlik faaliyetleri önleyici, koruyucu ve düzenleyici özellikleri sayesinde daha güvenli ve daha huzurlu bir toplumsal yaşamın sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesinde özel güvenliğin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özel güvenlik ekibimizi kutluyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar” şeklinde konuştu.


Özel güvenlik görevlilerini bu konuda ciddi eğitimlere tabi tuttuklarını hatırlatan Kocaispir, “İlçemizin, mahallelerimizin, parklarımızın güvenliğine çok önem veriyoruz. Yapılan tüm parklarımıza güvenlik kamerası sistemi de kuruyoruz. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız bu olayda bir kez daha görmüş olduk” dedi.


Özel güvenlik görevlilerini makamında kabul eden Başkan Kocaispir, dikkatleri ve duyarlılıkları için tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.