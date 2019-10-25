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Kaymakam Gümrükçü'den yaralı askere ziyaret

Adana’nın Saimbeyli İlçe Kaymakamı Cem Gümrükçü, sınır karakoluna açılan ateş sonucu yaralanan sözleşmeli er Mustafa Uyanık’ı ziyaret etti.

Adana'nın Saimbeyli İlçe Kaymakamı Cem Gümrükçü, sınır karakoluna açılan ateş sonucu yaralanan sözleşmeli er Mustafa Uyanık'ı ziyaret etti.


Kaymakam Gümrükçü, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır karakoluna açılan ateş sonucunda kolundan yaralanan sözleşmeli er Mustafa Uyanık'ı, Fatih Mahallesindeki evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Uyanık ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Kaymakam Gümrükçü'ye ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

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