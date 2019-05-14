Kaymakam Gürçam 103 mahalle muhtarıyla buluştu

Kaymakam Şafak Gürçam'ın başkanlığında Kozan Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıya 88 kırsal 15 merkez olmak üzere toplam 103 mahallenin muhtarı katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Gürçam, “31 Mart yerel seçimleri sonrasında mahalle muhtarlarımızın bir kısmı yeniden seçilirken, bir kısmı da yeni muhtar oldu. Hem onlarla tanışmak, hem de sorun ve şikayetlerini dinlemek için bu toplantıyı tertip ettik. Yeni seçilen muhalle muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıda kurum müdürleri, kendi kurumlarıyla ilgili olarak varsa duyuru veya sorunları muhtarlara anlattılar.

Toplantıda Kozan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ sorumluluğunda olan yerlerdeki sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulabilmesi için muhtarların muhatap bulabileceği bir sistemin oluşması için hemfikir olundu.