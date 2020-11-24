Kaymakam Gürçam, öğretmenleri güllerle karşıladı

Hükümet Konağı bahçesinde pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen törende Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kaymakamı Şafak Gürçam törene katılan öğretmenlere gül vererek öğretmenler gününü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, törende yaptığı konuşmada, "Aziz milletimiz, öğretmenlerimiz sayesinde geleceğe güven ve umutla bakmaktadır. Öğretmenler, genç neslin yetiştiricileri ve aynı zamanda aydınlık geleceğimizin, güçlü yarınlarımızın mimarları olduklarını unutmamalıdırlar. Öğretmenlerimizin büyük bir özveri ve sevgi ile yetiştireceği yavrularımızın ileride uygarlık yarışında ülkemizi lider ülke yapacağından hiç kuşkumuz yoktur" dedi.