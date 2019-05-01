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Kaymakam Sarıdoğan: "Her zaman halkımızın yanındayız"

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.


Kaymakam Sarıdoğan, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, Esnaf Odası Başkanı Yunus Aytekin ve Şoförler Odası Başkanı Özcan Yıldırım ile birlikte Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.


İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Sarıdoğan, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.


Kaymakam Sarıdoğan ayrıca yaklaşan Ramazan Ayı öncesi Atatürk Caddesinin trafik sorununun giderilmesi için çalışma yapacaklarını Pozantı'nın her yönüyle yayla turizmine hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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