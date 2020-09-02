Kaymakam Sevgili verdiği sözü tuttu

6 ay önce Gala rampası olarak bilinen bölgede aracı ile takla atarak hayatını kaybeden İsmail Atan'ın babası Mustafa Atan'a söz veren Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili rampanın genişletilmesi ve bariyer sözünün yerine getirdi.

Yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazaların ardından Kaymakam Sevgili, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve emniyet amirliği ile yol çalışması yapıldığını kaydeden Kaymakam Sevgili, “Tufanbeyli ilçemizin girişinde bulunan virajda kaza yaparak hayatını kaybeden bir gencimizin taziyesinde babasına oğlunun kaza yaptığı yerleri bariyerlerle kaplayıp başka gençler vefat etmeyecek sözünü vermiştik. Bugün verdiğimiz sözü yerine getirdik. Babanın duygulanmasına ve mutluluğuna şahit olduk. Yaptırdığımız hizmetin yatırım değeri çok yüksek olmasa da manevi değeri çok yüksekti. Allah herkesi kazadan beladan korusun inşallah” dedi.