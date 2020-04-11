Kaymakam Yılmaz;“Ceyhan genelinde tüm tedbirler alındı”

Kaymakamı Bayram Yılmaz, sokağa çıkma yasağının ardından kurum müdürleri ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç, Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, Sağlık Müdürü Dr. Hürrem Cebeci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Er'in katıldığı korona virüs yasaklarını masaya yatırdı. Sosyal mesafe korunarak yapılan toplantıda, iki gün süreyle ilçede uygulanacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ilçede alınan tedbirler, emniyet ve sağlık hizmetleri, hassas ihtiyaç maddelerinin tedarik ve sevk zinciri ile muhtemel riskleri görüşüldü.

Kaymakam Yılmaz, devletin tüm birimlerinin vatandaşlarının yanında olduğunu, muhtaç ailelere yardımların ulaştırıldığı, kolluk kuvvetlerinin de özveri ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtti. Sokağa çıkma yasağı dolayısı ile fırınların açık olduğunu ve vatandaşların tedbirli bir şekilde fırından ekmek alabilecekleri belirten Yılmaz, köylerde ise dağıtım noktalarından muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara ekmek verildiğini ifade etti.