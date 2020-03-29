İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yılmaz'dan köye giden vatandaşlara uyarı

Ceyhan Kaymakamı Dr.

Bayram Yılmaz, korona virüs salgınından korunmak için köylerine giden vatandaşları uyardı.Yılmaz, il ve ilçelerden köylerine dönen vatandaşların 14 gün boyunca evden çıkmamaları gerektiğini söyledi.


Sosyal Medya hesabı üzerinden vatandaşlara uyarılarda bulunan Bayram Yılmaz, "Korona virüs salgınından korunmak için bazı vatandaşların şehirlerden köylere kırsal mahallelere geçtiği görülmektedir. Salgın insandan insana temasla ve kalabalık ortamlarda bulaşmaktadır. Bu sebeple, il ve ilçe dışından köye kırsal mahallelere gelenlerin kimseyle temas etmeden, sokağa çıkmadan 14 gün evde kalmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.