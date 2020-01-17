İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakamdan öğrencilere sucuk ekmek

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Kaymakam Ömer Sevgili, karnelerini alan öğrencilere kendi elleriyle hazırladığı sucuk ekmekleri ikram etti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kaymakam Ömer Sevgili, karnelerini alan öğrencilere kendi elleriyle hazırladığı sucuk ekmekleri ikram etti.


Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitim-öğretim dönemini geride bırakıp yarıyıl tatiline giren öğrenciler, ilk hediyesini Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili'den aldı. Kaymakam Sevgili, kurum amirleri ile birlikte öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulundu.


Düzenlenen etkinlikte, kar üstünde mangalda pişirilen sucukları ekmek arasına koyarak kendi elleriyle öğrencilere ikram eden Sevgili, öğrencilerle sohbet ederek, iyi tatiller diledi.


Sucuk ekmek etkinliğinden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, Kaymakam Sevgili'ye teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.