Kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri okul yönetimi ile birlikte yılın ikinci ve son güneş tutulmasını kaynak maskeleri ile Kozan Kalesi'nde izledi.

Bilim ve Teknoloji Kulübü öğretmen ve öğrencileri kaynak maskelerindeki siyah filtreli camdan faydalanarak saat 12.45'te başlayan ve 3 saat süren tutulma anlarına tanıklık ettiler.

Okul müdürü İrfan Sarı, öğrenciler ile birlikte güneş tutulmasını gözlemlemelerinin farklı bir deneyim olduğunu kaydetti.

Ender görülen doğa olayını izlemek için Kozan Kalesi'ne geldiklerini belirten Edebiyat Öğretmeni Şamil Ünüvar, “Özellikle 1999 yılında ve 2017 yılında ilgiyle izlenen güneş tutulması olayı bugünde ilçemizden gözleniyor bizlerde öğrencilerimiz ile bu doğa olayına çocuklarımızla birlikte tanıklık etmek için okulumuzdaki kaynak maskelerimiz ile bu anları gözlemledik” dedi.

Öğrencilerden Erdal Erdoğan, çok farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

İhsan Ateş de arkadaşları ile birlikte güneş tutulmasına ilk kez tanık olduğunu büyük bir heyecan yaşadıklarını kaydetti.