Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yanalerik Mahallesinde vatandaşların ortak kullanım alanı olan kaynak suyu çevresi mesire alanına dönüştürüldü.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda bulunan çeşmenin restorasyonun yapılırken, vatandaşların dinlenebileceği bir mesire alanı oluşturuldu.

Başkan Özgan, “Kırsal mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın isteklerini dinleyerek sohbette bulunuyoruz. Yanalerik mahallemize de yapmış olduğumuz ziyarette vatandaşlarımız bu alanda bir çevre düzenlemesi talepleri doğrultusunda park ve bahçeler ekiplerimiz bu alanda bulunan çeşmede restorasyon çalışması yaparak çevresini ise mesire alanına dönüştürdü. Yöre halkımıza hayırlı olsun” dedi.