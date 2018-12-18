İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza sonrası küçük çocuk annesinin kucağında ağladı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve küçük çocuğu hafif yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve küçük çocuğu hafif yaralandı. Kaza sonrası kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük çocuk aynı araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan annelerine sarılarak uzun süre kazanın şokuyla ağladı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Saimbeyli Caddesi üst geçit civarında meydana geldi. Kamil Özgür yönetimindeki 01 RN 316 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Çürük yönetimindeki 01 BSG 57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mehmet Çürük yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan bir işyerine girerek durabildi. Kaza sonrası Çürük'ün idaresindeki otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen anne ve küçük çocuğu tedbir amacı ile olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.