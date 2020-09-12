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Kaza yapan aracının içerisinde feci şekilde can verdi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkarak, direğe çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü aracın içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkarak, direğe çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü aracın içerisinde yanarak hayatını kaybetti.



Olay, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık yolu, Körkuyu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Kılıç'a ait 01 GJ 781 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında buluna direğe çarptı. Kazanın ardından otomobil LPG'li olduğunda bir anda alev aldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tüm otomobili saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, sürücünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından sürücünün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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