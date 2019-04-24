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Kaza yapan genç "Bak hele, ben ölüyor muyum" diye sordu

Adana’da kaza yaptıktan sonra araçta sıkışan sürücü, kendisini görüntüleyen kişiye, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu.

Adana'da kaza yaptıktan sonra araçta sıkışan sürücü, kendisini görüntüleyen kişiye, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu.


Kaza, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Bir genç kullandığı 01 BPD 56 plakalı hafif ticari araçla kaza yaptı. Sürücü hurdaya dönen araçta sıkışırken, kazayı görüp sürücünün yanına giden bir kişi cep telefonu ile kaza yerini görüntülemeye başladı. Yaralı sürücü kendisini görüntüleyen vatandaşa, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu. O kişi ise sürücüye, "Bu araçtan nasıl sağ çıktın? Ayağın nasıl, aracın tekeri kopmuş" diye cevap verdi. Yaralı sürücü, "Teker koptu, ben buradayım" dedi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkarttı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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