Kaza yapan sürücü çılgına döndü, aracına zarar verdi

Adana'da otomobil ile dolmuşun çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından öfkelenen otomobil sürücüsü kadın, aracına zarar verdi.

İddiaya göre, İbo Osman Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil ile dolmuş çarpıştı. Kazada yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası çılgına dönen otomobil sürücüsü kadın aracına zarar verdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Genç kadın güçlükle sakinleştirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.