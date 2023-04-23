Kaza yerinde doktorun kalp masajıyla hayata döndü, hastanede yaşamını yitirdi

Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün kaza yerinde kalbi dururken yoldan geçen bir doktor yaptığı müdahaleye sürücüyü tekrar hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 01 BHP 78 plakalı otomobil ile Mehmet Okman (58) yönetimindeki 01 DFF 20 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Okman yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza sırasında bölgeden geçen bir doktor aracından inerek müdahaleye başladı. Kalbi duran Okman'a doktor kalp masajı yapmaya başladı. Doktorun 5 dakika boyunca yaptığı kalp masajının ardından Okman tekrardan hayata döndü. Okman'ın eşi, kız çocuğuyla kaza yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Okman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.