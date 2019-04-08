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Kazada hayatını kaybeden bedelli asker son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere giderken içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli’nin (29) cenazesi, memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere giderken içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli'nin (29) cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Bedelli askerlik yolunda kazada hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde bulunan baba evine getirildi. Tüfekli'nin cenazesini burada baba Ali ve anne Fatma Tüfekli ile kardeşleri ve yakınları tarafından gözyaşları içinde karşılandı. Cenaze evinden helallik alındıktan sonra Tüfekli'nin cenazesi daha sonra Kozan Asri Mezarlığına getirildi. Burada askerlerin omzunda Türk bayrağına sarılı cenaze alana getirildi.


Cenaze namazı kılınmasının ardından cemaatten helallik alındı. İbrahim Tüfekli'nin cenazesi yüzlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.


Aynı kazada hayatını kaybeden bedelli asker Orhun Furkan Baykan'ın (31) cenazesi de memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde dün toprağa verilmişti.

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