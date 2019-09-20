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Kazada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Gülhan Bahar son yolculuğuna uğurlandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Gülhan Bahar son yolculuğuna uğurlandı.


İlçeye bağlı Topaklı köyünde önceki gece iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüleri Musa Kaan Sarıaslan ve Necip Kılıç ile otomobilde yolculuk eden Gülhan Bahar hayatlarını kaybetmiş, kazada otomobillerde bulunan Güler Ulusay ile Sibel Durna'da ağır yaralanmıştı.


Kazada hayatını kaybeden Gülhan Bahar memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde kılınan cenaze namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Bahar'ın cenazesi Cuma namazına müteakip mezarlık camisinde kılınan cenaze namazının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Asri Mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Gülhan Bahar'ın evlatları ve yakınlarının yanı sıra yeğeni olan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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