İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer’in cenazesi, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer'in cenazesi, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.


Beşatlı köyü yakınlarında tırla çarpışan yolcu minibüsünde bulunan ve kazada hayatını kaybeden Teğmen Ahmet Yıldırımer (28) için Kayarcık Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.


Törene, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Kemal Belik ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Cenaze namazının ardından şehit Yıldırımer'in naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.