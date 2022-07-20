Kazada hayatını kaybeden trafik polisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana-Pozantı Otoyolu'nda yolun karşısına geçerken seyir halindeki bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden trafik polisi toprağa verildi.

Adana - Pozantı Otoyolu'nun güney gişeleri mevkisinde, A.G. isimli sürücünün kullandığı tır, park alanındaki aracına gitmek için yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan istirahatli polis memuru Kemal Eren'e (38) çarparak, ölümüne neden oldu.

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morgundan alınan polis memuru Kemal Eren'in cenazesi tören için Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde getirildi. Törende İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi tarafından dua edildi.

Törene; Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Öztürk, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Bölge Trafik Şube Müdürü Ali Garanlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Komiser Cem Doğaroğlu, Pozantı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, Pozantı İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları, mahalle muhtarları, çok sayıda polis memuru ve merhum polis memurunun ailesi katıldı.

Polis memuru Kemal Eren'in için yapılan törenin ardından cenaze ikindi namazını müteakip Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli Mahallesi mezarlığına defnedildi.