Kazada ölen polis geride 8 aylık hamile eş bıraktı

Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ve erkek bebek beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim günü saat 16.00 sıralarında Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İsmail Tuncel yönetimindeki 06 GLN 91 plakalı otomobil Van'a bağlı Doğubayazıt yolu şelale mevkisinde kaza yaptı. Önüne köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybeden Tuncel'in kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Hacer Tuncel, kayınbiraderi Selim T. ve onun eşi Mehtap T. ile ailenin çocukları I.T. ve S.T. yaralandı.

Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Tuncel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncel'in cenazesi Van'da yapılan törenin ardından ailesinin bulunduğu Gaziantep'e daha sonra da toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine getirildi. Hafif yaralı olan Tuncel'in eşi ve akrabaları da tedavilerinin ardından uçak ile Adana'ya getirildi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş acılı ailenin cenazenin toprağa verilmesine yetişmesi için araç tahsis etti.

Araç ile Halfeti'deki cenaze törenine yetişen şehit polis memurunun eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bir yıl önce dünya evine giren Hacer Tuncel'in erkek bebek beklediği ve dünyaya gelecek çocukları için gün saydıkları öğrenildi.

Hacer Tuncel kazada hayatını kaybeden eşi için cenaze törenine katılarak son görevini de yerine getirdi. Polis memuru Tuncel dün kılınan cenaze namazının ardından Halfeti'de toprağa verildi. Acılı eşe mutlu gününde çektirdikleri fotoğrafları kaldı.