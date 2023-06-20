Kazada sıkışan yaralı sağlık çalışanı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Adana'da meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan yaralı sağlık çalışanı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işten çıkıp evine giden sağlık personeli Görkem Yılmaz idaresindeki 01 TM 212 plakalı otomobil ile V.K idaresindeki 15 AE 92 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaralının sıkıştığını görünce itfaiyeye haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Yılmaz'ı araçtan çıkartarak ambulansa bindirdi. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı tedavi altına alındı.

Kısmen trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.