Kazandıklarını burslu öğrencilere bağışladılar

Türk Eğitim Derneği (TED) Adana Koleji'nde öğrenciler, düzenlenen Girişimcilik Haftası etkinliğinde kazandıkları paraları TED bünyesinde öğrenim gören burslu öğrencilere bağışladılar.

Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaya devam ediyor. TED Adana Koleji Okul Koordinatörü Bayram Tozal, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Tozal, “Türk Eğitim Derneği de, üç temel misyonundan biri olan eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkanları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir” dedi.

Mevcut burslardan çok farklı

TED burs sisteminin, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrıldığının altını çizen Bayram Tozal, “Tam Eğitim Bursu (TEB) olarak adlandırılan bu bursun kapsamı çok geniştir; bu nedenle benzersizdir. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği TEB ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır” diye konuştu.

Üniversitede devam ediyor

Tozal, sisteme girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da burslarının devam ettiğini vurgulayarak, “Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir” şeklinde konuştu.

Ticareti öğrendiler

TED Burs Sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 50 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Tozal, ”Biz de TED Adana Koleji olarak bu hafta ana sınıfından ortaokula tüm kademelerimizde Girişimcilik Haftası düzenledik. Bu etkinlikle çocuklarımız alış veriş kültürünü, girişimciliği, ticareti öğrenirken kazandıkları paraları da TED bünyesinde öğrenim gören meşalelerimize bağışladılar. Böylece yetiştirdiğimiz çocuklarımız da kendi kazandıkları paralarla meşale yakmış oldular. Bu gayeyle yola çıkan tüm veli ve öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.