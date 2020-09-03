İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazara arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da silahla oynarken kazara patlaması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Adana'da silahla oynarken kazara patlaması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Resul Ç. (20) sokakta silahla oynarken kazayla arkadaşı Onur Güç'ü (26) tabancanın ateş alması vurarak öldürdü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Polis o gece mahallede kavga çıktığını ve iki kişinin darp edildiğini belirledi. Polis bu tespitler üzerine iki arkadaşın da bu kavgaya hazırlanırken silahı patlattığını tespit etti. Polis bu tespitler üzerine kazara arkadaşını öldüren Resul Ç. ve daha önce kavgaya karışan Tahir G. (20), Sercan Y. (19) ve Erencan K.'yi (18) gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılardan Sercan Y. ve Erencan K. savcılıkça serbest bırakıldı, arkadaşını yanlışlıkla vurduğu öne sürülen Resul Ç. ve Tahir G. nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.


Şüphelilerden Resul Ç. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.