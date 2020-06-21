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Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nden Kozanlı şehitlere vefa

Adana’nın Kozan ilçesinde Kazım Karabekir Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleri tarafından okul bahçesinin bir bölümüne ve koridorlara Kozanlı şehit asker ve polisler için düzenleme yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kazım Karabekir Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleri tarafından okul bahçesinin bir bölümüne ve koridorlara Kozanlı şehit asker ve polisler için düzenleme yapıldı.


Koridorlara ve bahçeye şehitlere özel çiçeklik düzenlemesi yapılarak bu alana şehitlerin adları, doğum tarihleri ve şehadet yılları tabelalara yazılarak yerleştirildi.


Okul Müdürü Hüzeyfe Fındık, bu düzenlemenin Kozanlı şehitlere bir vefa olarak yapıldığını, bu isimler içinde öğrencilerinin olduğunu, onların isim ve aziz hatıralarını yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti. Fındık, şehitlerin ailelerini de unutmadıklarını, onlara ev ziyaretleri yaptıklarını, okulda öğrencilerle bir araya getirerek çok anlamlı duygusal anlara şahitlik ettiklerini söyledi.


Okulda şehit ve gazilerin çocuklarının da eğitim gördüğünü ve bu öğrencilerin kendileri için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Fındık, onları kendileri için şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüklerinden her konuda gereken ilgiyi gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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