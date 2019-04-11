Kazım Özgan: "Görevimize başlayacağız"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığının düşürülmesinin ardından seçimlerde ikinci sırada bulunan ve belediye başkanı seçilmesine karar verilen Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan, "YSK'nın kararına saygılıyız görevimize başlayacağız" dedi.

Kozan'daki seçimde Cumhur İttifakı adayı MHP'li Nihat Atlı yüzde 39.99, Saadet Partisi adayı Kazım Özgan ise yüzde 25.80 oy aldı.

Saadet Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Kozan Belediye Başkam seçilen Nihat Atlı'nın, "belediye başkam seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ancak İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti.

Saadet Partisi Adana İl Başkanlığının yaptığı itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu'nca verilen kararda ise Atlı'nın belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirtildi.

Nihat Atlı'nın aldığı "yasaklanmış hakların geri bırakılması" kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu, bunun Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği kaydedildi. İl Seçim Kurulu, bu nedenle Nihat Atlı'nın Kozan Belediye Başkanlığı'na seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verdi. MHP'nin itirazını görüşen YSK, Nihat Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı mazbatasının ikinci sırada en çok oyu alan Kazım Özgan'a verilmesi kararını aldı.

Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan yaptığı açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karara saygılıyız. Görevimize başlayacağız. Mazbatamızı aldığımız günden itibaren sadece bize oy veren hemşehrilerimizin değil 130 bin Kozanlı hemşehrimizin belediye başkanı olacağız ve siyasi parti rozetimizi çıkaracağız. 2004-2014 yılları arasında Kozan'ımızda imza attığımız gibi önümüzdeki beş yıllık süreçte de amacımız hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile belediye başkanlığı düşürülen MHP'li Nihat Atlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim bilmediğimi düşündükleri çok şeyi biliyorum. Yüksek Seçim Kurulunun kararına da sonuna kadar saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Kozan Belediye Başkanı seçilmesine karar verilen Kazım Özgan'ın önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak görevine başlaması bekleniyor.

Nihat Atlı'nın, bir cinayetten 20 yıl ağır hapis, küçük yaşta kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçundan hapis cezası aldığı ve dosyanın Yargıtay'da beklediği öğrenildi.