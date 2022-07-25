Kebabın başkentinde büryana yoğun ilgi

Adanalılar, Siirt'in meşhur lezzetlerinden büryan kebabına yoğun ilgi gösteriyor. Günde 4 kuzunun bittiğini belirten işletme sahibi, siparişlere yetişmekte zorlandığını söyledi.

Siirt'in tescilli lezzeti büryan kebabı, kentte özel yapılan tandırlarda pişirilerek satışa sunuluyor. Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz ise Siirt'in tescilli lezzetini Adana'daki işletmesinde sunmak istedi. İş yerine özel tandır hazırlayan Korkmaz, Siirt'ten özel büryan kebabı ustaları da getirdi.

Sosyal medya sayesinde de tanıtımını yapan Korkmaz, siparişlere yetişemiyor.

“Büryan, Adana Kebabın tahtını sallamaya başlıyor”

Günde 4 kuzunun bittiğini söyleyen ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Cihangir Korkmaz, “Talep inanılmaz fazla. Yerin 4 metre altında kuyu açtık ve kuzuları burada pişiriyoruz. Yaklaşık 3 saat kuzular piştikten sonra isteğe göre servis ediyoruz. Adana'nın tek büryancısı olduğumuz için merak edenler çok fazla. Gelip tattıktan sonra da çok memnun kalıyorlar. Bizim ana kalemimiz Adana Kebap ancak büryan da Adana Kebabın tahtını sallamaya başlıyor” diye konuştu.

Büryan yemeğe gelen Niyazi Karatay, “Büryan çok lezzetli. Bazı lezzetler için yollar yapılır. Büryan da o lezzetlerden bir tanesi. Ben çok seviyorum. Herkes büryan yemeli, çok güzel bir tadı var” dedi.

Aydın'dan gelen Engin Birsoy ise büryanı çok beğendiğini söyleyerek, “Bizler Aydın'da daha çok zeytinyağlı yediğimiz için kuzu etinin bu kadar mükemmel, bu kadar kıvamında bir lezzet olduğunu bilmiyordum. Buradaki büryan çok mükemmeldi. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.