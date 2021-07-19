Keçi fiyatları el yakıyor

Adana Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Canlı Hayvan Kilogram ve Kesim Ücreti Komisyonu Oda Başkanı Saruhan Yağmur başkanlığında, küçükbaş hayvanların canlı kilogram satış fiyatı 35 TL, büyükbaş tosunların kilogram satış fiyatı ise 30 lira olarak belirlenmişti. Yaklaşık 10 gündür hayvan pazarlarına gelen kurbanlıklarda en çok dikkat çeken ise keçi fiyatlar oldu. 2 bin ile 5 bin lira arasında değişen keçi fiyatları vatandaşların elini yakıyor. Keçi eti yemek isteyen vatandaşlar kurban satıcılarıyla uzun pazarlıklara tutuşuyor. Keçi kurban satıcısı Mehmet Keser, keçilerin kilosunun fazla olmasından dolayı fiyatının koyunlardan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, “Keçilere ilgi büyük ama fiyatı duyan almaktan vazgeçiyor. 150 keçi getirdik şuana kadar 35 tanesini satabildik. Bayramın ikinci gününe kadar buradayız” dedi.