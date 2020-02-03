Keçi Kalesi'nde doğa yürüyüşü

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Keçi Kalesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karaisalı Merkez, Dokuzoluk mesire yeri, Etekli Köyü, Tereli Yaylası ve karlarla kaplı Keçi Kalesi'ne düzenlenen gezide Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş, doğa yürüyüşçülerine andız pekmezi ikram etti.

PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, Karaisalı ilçesinin Etekli yaylası ile Tereli Yaylası arasında bulunan Keçi Kalesi doğa yürüyüşü için yola çıktıklarını belirterek, “Karaisalı Dokuzoluk mesire yerinde kahvaltı molası vererek Dokuzoluk'un güzel doğasında kahvaltı ve fotoğraf molası sonrası yola devam ederek Etekli yaylasına gidildi. Etekli yaylasında Muhtarımız Ahmet Akkuş bey yöre has doğal yapılmış Andız pekmezi ile bizler karşılayıp herkese ikram ederek Tereli Yaylasına uğurladı. Tereli yaylasında başlayan doğa yürüyüşü 4 km. sonra Keçi Kalesi'ne ulaşıldı. Keçi Kalesine ulaşan doğaseverler Roma döneminde yapıldığı tahmin edilen kale 200 metre yüksekliğinde piramit şeklinde bir kaya kütlesi üzerine yapılmış olup çıkışı oldukça zordur. Kış koşullarında çıkışı çok riskli olan kaleye çıkılmadan altında fotoğraflar çekilip Kartal çimeği mevkisine yüründü. Oradan da Etekli yaylasına yürüyerek toplamda 9 km ve 5 saat arası bir doğa yürüyüşü yapılarak yürüyüş yayla olan Etekli Mahallesinde sonlandırıldı. Yaylada köy kahvesi soba etrafında çaylar, kahveler ve yöre halkı ile yapılan sohbetler sonrası Adana'ya dönüldü” dedi.

Doğa yürüyüşçüleri daha sonra köyde üretilen andız pekmezinden satın alarak yöre halkına destek oldular.