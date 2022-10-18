Kedi kafesinde uyuşturucu sevkiyatı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak, kontrol yaptı. Kontrollerde durdurulan bir yolcu otobüsünde de narkotik köpeği ‘Oscar' ile arama yapıldı. Oscar otobüsün bagaj kısmındaki kedi kafesine tepki verdi. Ekiplerin detaylı aramasında kafesin içinde 480,37 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.