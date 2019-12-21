Kele?le i? yeri tarayan zanl? tutukland?

Adana'da h?rs?zl?k yapmak i?in girdi?i limon bah?esi sahibini vurdu?u ve bir i? yerini uzun namlulu silahla tarad??? ?ne s?r?len ??pheli tutukland?.

Edinilen bilgiye g?re olay, Y?re?ir il?esine sa?l? Do?ankent Mahallesi'nde meydana geldi. ?ddiaya g?re, mahallede G?khan G.'ye ait bir i? yeri uzun namlulu silahla gece tarand?. Bunun ?zerine olay yerine hemen Adana Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?rl???ne ba?l? Gasp B?ro Amirli?i ekipleri sevk edildi. Polis yapt??? ?al??mada i? yerine ate? eden ki?inin 7 ayr? su?tan aranan S.?. (25) isimli ?ah?s oldu?unu tespit etti. Daha ?nce girdi?i limon bah?esinde ?smail K.'yi silahla yaralad???n? belirlenen zanl?y? yakalamak i?in polis, ?ok say?da adrese bask?n yapt?ktan sonra Do?ankent Mahallesi'nde sahte kimlikle ele ge?irdi. Emniyete getirilip sorguya al?nan ??pheli ?ah?s, ??kar?ld??? mahkemece tutukland?.