Kemik kıran hükümlü yakalandı

Adana'da 2004 yılında parkta tanıştığı gencin ailesinden istediği 750 bin lira fidyeyi alamayınca çocuğun kemiklerini kırıp jiletle işkence yaptığı iddiasıyla 25 yıl 1 ay hapse mahkum edildikten sonra cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2004 yılında Antalya'da bir fırında çalışan Ş.T. (39) Adanalı C.K. ile tanışıp, aşık oldu. Kız arkadaşını görmek için çalıştığı fırından 170 lira alarak Adana'ya giden T.C.K. ile tartışıp, ayrıldı. Adana'da parkta yatıp kalkmaya başlayan T., burada Mustafa T., Veysel A. ve 17 yaşındaki K.U ile tanıştı. Parası biten T., arkadaşlarıyla bir senaryo hazırladı. Üç genç, T.'nin Rize'de yaşayan ailesini telefonla arayıp, "Oğlunuz elimizde, 750 bin lira gönderdiğiniz takdirde serbest kalacak" dediler. T.'nin Adana'da olduğuna inanmayan ailesi, istenilen parayı ödemedi.

Rize'den gelen olumsuz cevaba sinirlenen üç arkadaş, parayı alamayınca T.'yi Kurtuluş Mahallesi'nde boş bir binaya götürdü. Burada el ve ayaklarını bağladıkları T.'nin vücudunu jiletle çizerek, işkence yapıp kemiklerini kırdılar. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis yaptığı çalışmada K.U.'nun Adana'da olduğunu belirledi. Daha sonra genci bulmak için çalışmaları hızlandıran polis onu boş bir binada işkence görmüş halde bulup hastaneye kaldırdı. Polis kısa sürede yaptığı çalışmada zanlıları yakaladı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen zanlılar tutuklandı. Yapılan mahkemeler sonucunda üç zanlı da hapse mahkum edildi. İçlerinden 25 yıl 1 ay hapis cezası alan Veysel A. cezasının 15 yılını kapalıda geçirdiği için yasal olarak açık cezaevine geçti. Bunu fırsat bilen işkenceci hükümlü cezaevinden kaçtı.

İnfaz dedektifleri pazarda yakaladı

Hükümlünün firar etmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri de peşine düştü. Dedektifler bir süre sonra hükümlünün Huzurevleri Mahallesinde bir semt pazarında olduğunu saptadı. Polis hemen pazara sivil kıyafetlerle gidip kimi pazara gelen vatandaş kimi ise pazarcı kılığına girerek firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir süre sonra polis firari hükümlüyü pazar içinde yakaladı. Emniyete getirilen hükümlü üzerinde kimlik çıkmadığı için kemik kıran hükümlü olduğunu inkar etti ancak alınan parmak içinde Veysel A. olduğu belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.