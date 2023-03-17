Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 kişiyi dolandıran kadın yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde telefonla aradığı kişilere kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 8 kişiyi dolandırdığı öne sürülen kadın yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Selver B. isimli kadın hakkında 8 kişi dolandırdıkları öne sürülerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine KOM ekipleri yaptıkları çalışmada kadının kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 kişiyi işe alma vaadiyle dolandırdığını belirledi. Polis, Selver B.'in Ceyhan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla kadın yakalandı. Şüpheli kadın adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.