Kentsel dönüşüm Adana'ya yeni bir bulvar kazandırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi, deprem riski yüksek gecekonduların ve çarpık yapıların bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi'ndeki 250 dönüm alanda uygulamaya koyduğu kentsel dönüşüm projesinde 42 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödeyerek 230 binanın yıkımını tamamladı.

Çarpık yerleşim, yetersiz altyapı ve güvensiz sosyal donatıların bulunduğu mahallelerde kentsel dönüşüm projeleri hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ile birlikte yürüttüğü Göl Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını hak sahipleriyle el sıkışarak yüzde 87 oranında tamamladı. Göl Mahallesi'nde deprem güvenli konutlar, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılara sahip modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, 250 dönüm alanda 42 milyon lira kamulaştırma bedeli ödeyerek, 230 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Hiç kimse mağdur edilmedi

Hak sahibi vatandaşların mağdur olmamasına büyük hassasiyet gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ, tapusu veya mülkiyet hakkı bulunmayan, işgalci konumundaki vatandaşlara da aynı yerde konut sahibi olma hakkı tanıdı.

Modern yaşam alanları yükselecek

Adana Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen Göl Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde 4 tip yeni konut yapılacağı belirtildi. Kentsel dönüşüme konu olan arazide 100 metrekare 2+1, 120 metrekare 2+1, 149 metrekare 3+1 ve 180 metrekare 4+1 büyüklüğünde daireler inşa edileceği, 150 dönüm arazide ise geniş yeşil alanlar, parklar, spor alanları, kamu kurumlarının sosyal tesisleri, sosyal donatı alanlarının yer alacağı bildirildi.

Kuzey Adana yeni bir bulvara kavuşuyor

Depreme dayanıklı, güvenli, modern konutların yükseleceği kentsel dönüşüm projesinde kuzey Adana'ya yeni bir bulvar kazandırılacağı vurgulandı. Projeye göre, Turgut Özal Bulvarı ve Adnan Menderes Sahil Yolu'na alternatif olacak şekilde 23 metre genişliğinde 2.5 kilometre uzunluğunda yeni bulvarı açma çalışmalarına da başlandı. Yeni bulvarın, kuzeyde TRT kavşağından Süleyman Demirel Bulvarı ile güneyde Devlet Bahçeli Bulvarı ile bağlantılı olacağı ifade edildi.